В деле работницы финансовой организации из Советска раскрыли 9 новых эпизодов

В Советске сотрудница микрокредитной организации оказалась причастна еще к 9 эпизодам. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Советске сотрудница микрокрокредитной организации (МКО) на протяжении 2020 года составляла фиктивные договора на потребительские кредиты. За это время она присвоила себе более 65 тысяч рублей. Об этом рассказали в следственном комитете Кировской области.

Cледователи СК установили, что подозреваемая, зная личные данные клиентов, оформляла на их имя кредиты. После чего забирала деньги себе.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст.160 УК РФ (присвоение денежных средств). В результате расследования удалось доказать причастность мошенницы еще к 9 эпизодам.

В настоящее время расследование продолжается.