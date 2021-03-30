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Происшествия30 марта 2021 12:29

В деле работницы финансовой организации из Советска раскрыли 9 новых эпизодов

Она, выписывая фиктивные кредиты, присвоила себе более 65 тысяч рублей
Алексей РомановАлексей Романов
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В Советске сотрудница микрокредитной организации оказалась причастна еще к 9 эпизодам.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Советске сотрудница микрокрокредитной организации (МКО) на протяжении 2020 года составляла фиктивные договора на потребительские кредиты. За это время она присвоила себе более 65 тысяч рублей. Об этом рассказали в следственном комитете Кировской области.

Cледователи СК установили, что подозреваемая, зная личные данные клиентов, оформляла на их имя кредиты. После чего забирала деньги себе.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст.160 УК РФ (присвоение денежных средств). В результате расследования удалось доказать причастность мошенницы еще к 9 эпизодам.

В настоящее время расследование продолжается.

Криминал