В Кировской области планируется прививать по 3 тысячи человек ежедневно

В Кировской области планируется вакцинировать от коронавируса по 3 тысячи человек в день. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кировской области увеличиваются темпы вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отметим, что на минувшей неделе в нашу область поставили 10 700 доз вакцины. Основной ее объем распределили между районными медицинскими организациями. В среду, 31 марта, регион получит очередную партию препарата в количестве 8200 ампул. В приоритете по-прежнему находятся граждане из «листа ожидания» и возраста «60+».

- В настоящее время медицинские организации региона имеют все необходимые ресурcы: закуплено оборудование, проведено обучение медицинских работников, отработаны логистические и холодовые цепи, сформировано достаточное число пунктов вакцинации, - сказала и.о. министра здравоохранения Кировской области Екатерина Видякина.

Добавим, что часть поступившей вакцины передадут мобильным бригадам, которые проведут прививочную компанию на предприятиях.