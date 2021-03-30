Кировский Минздрав оставил без лекарства четырехлетнего ребенка-инвалида

Прокуратура через суд обязала областной Минздрав обеспечить семью мальчика нужным препаратом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове четырехлетний малыш-инвалид с редким генетическим заболеванием остался без льготных лекарств. Поскольку такие препараты должен выдавать Минздрав, в ситуации пришлось разбираться областной прокуратуре. Информацию сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Цена лекарства, жизненно необходимого мальчику, может достигать одного миллиона рублей. Семья не в состоянии самостоятельно его закупать. При этом препарат включен в список медикаментов, закупаемых за счет государства. Однако областной Минздрав оставил просьбу обеспечить ребенка лекарством без ответа. И тогда мама мальчика обратилась в прокуратуру.

Ведомство направило в суд иск, чтобы обязать региональное министерство здравоохранения обеспечить ребенка препаратом в нужном объеме с учетом болезни и медицинских показаний. Ответчик исполнил требование, не дожидаясь решения, и делопроизводство прекратили. Сейчас ребенка обеспечили нужным лекарством.