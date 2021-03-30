Два новых автобуса пополнят парк общественного транспорта в Кирове

Один автобус марки МАЗ-103 вмещает в себя до 120 пассажиров. Фото: admkirov.ru

В Киров поступили два новых автобуса большой вместимости, сообщил директор АО «АТП» Денис Пырлог.

В ближайшие дни автобусы пройдут техобслуживание и их поставят на учет. Руководитель предприятия Денис Пырлог рассказал, что новый транспорт заменит изношенные машины, которые в дальнейшем отправят на капитальный ремонт. Курсировать же они будут по маршрутам №1 и №23.

Один автобус марки МАЗ-103 вмещает в себя до 120 пассажиров. Имеет экологический класс Евро-5, а также оснащен всем необходимым для маломобильных групп населения.

Отметим, что в ближайшее время предприятие закупит еще десять новых автобусов, но уже среднего класса вместимости.