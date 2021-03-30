В Кировской области закрыли 2 из 7 ледовых переправ

В двух районах Кировской области закрыли ледовые переправы.

В Кировской области в 2021 году ледовые переправы действовали в семи районах. С началом активного таяния снега начались работы по их закрытию. Об этом сообщили в пресс-центре правительства региона.

Отметим, что 25 и 26 марта закрылись две переправы. Одна из них в поселке Затон (Котельнич), другая в деревне Тюм-тюм Уржумского района. Это связано с тем, что с повышением температуры структура льда изменяется. Он стает рыхлым и непрочным. Все это может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что в настоящее время еще открыты переправы в селе Вишкиль Котельничкого района, селе Сорвижи Арбажского района, пгт Лебяжье Лебяжского района, селах Русский Турек и Цепочкино Уржумского района.

Сотрудники МЧС просят граждан не выходить на лед рек в не зависимости от того, закрыта переправа или нет.