Кировские акробаты отправятся на первенство Европы

Четыре состава кировской спортшколы завоевали одно «золото» и три «серебра» на первенстве России. Фото: vk.com/kirovreg43

Кировские акробаты отправятся в Европу на соревнования. Наши юные спортсмены стали лучшими на первенстве России, и теперь отправятся покорять новые вершины. Информацию сообщает областное правительство.

Соревнования по спортивной акробатике проходили в Ярославле среди акробатов в возрасте от 11 до 16 лет. В финал первенства пробились и кировчане - восемь составов спортшколы №1 областного центра. В результате один из них завоевал «золото» и возможность отправиться на первенство Европы. Еще три состава первой спортивной школы удостоились серебряных медалей.

Обладательницами первого места стали Александра Новоселова и Валерия Наговицына. Их пара стала лучшей среди 31 женской. Второе место в данной категории также завоевали кировчанки. Кроме того, «серебро» наши акробаты получили в мужских парах и четверках. Поздравляем юных спортсменов с их достижениями!