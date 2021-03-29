Жителя Пермского края задержали с боеприпасами на автовокзале в Кирове

На автовокзале Кирова задержали мужчину с боеприпасами. Фото: Василий Вахрин

В Кирове сотрудники уголовного розыска на автовокзале задержали 38-летнего жителя Пермского края. При нем обнаружили 231 патрон разного калибра. Об этом сообщили в Управлении МВД России по Кировской области.

По словам подозреваемого, он нашел боеприпасы на территории заброшенной военной части в Пермском крае. Однако в ходе расследования выяснилось, что мужчину ранее уже задерживали в нашем регионе за аналогичный эпизод. Кроме того, в квартире родственников подозреваемого в одной из деревень Пижанского района полицейские изъяли патроны калибра 5,45 миллиметров, принадлежавшие подозреваемому.

Все вещественные доказательства передали на экспертно-криминалистическую экспертизу. По ее результатам большая часть патронов оказалась пригодна для стрельбы из боевого оружия.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ (незаконные хранение, перевозка боеприпасов). Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет. В настоящее время ведется расследование.