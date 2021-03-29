В Кировской области ужесточился контроль за рассчисткой дорог

В Кировской области ужесточили контроль за уборкой улиц от снега. Фото: kirovreg.ru

Благоустройство территории стало самым волнующим вопросом для жителей нашего региона. Только за прошедшую неделю в систему «Инцидент менеджмент» от граждан поступило 304 обращения. Из них 152 касались проблемы нерасчищенных улиц. Об этом сообщили в пресс-центре правительства Кировской области.

Большинство жалоб прислали жители Кирова, Омутнинска, Кирово-Чепецка, Нолинска и Вахрушей. Они оперативно рассматривались и перенаправлялись в местные администрации.

Так, удалось в короткие сроки убрать снег с улицы Луговой в Кирово-Чепецке, Первомайского переулка в Омутнинске, улицы Березовой в деревне Чащино Нолинского района, улицы Школьной в Вахрушах и с улично-дорожной сети в поселке Созимский Верхнекамского района. Кроме того, сотрудники АО «Гордормостстрой» с помощью спецтехники рассчистят улицу Светлую и проведут расширение проезжей части в деревне Шубино. Данный дорожный участок на протяжении долгого времени считался проблемным.

Отметим, что большое внимание также уделяется своевременной расчистке грунтовых дорог. Для этих целей выделят дополнительную технику. Общее ее количество увеличится с 12 до 20 единиц.

Напомним, что обратиться с вопросом в правительство Кировской области может любой желающий. Для этого необходимо описать свою проблему на странице в социальной сети «ВКонтакте», перейдя по специальной ссылке, либо написать о ней в комментариях под любым постом, в сообщениях правительства Кировской области или главы региона Игоря Васильева.