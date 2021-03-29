В одном из магазинов Кирса двое мужчин угрожали подросткам пневматическими пистолетами

В Кирсе двое взрослых мужчин угрожали подросткам пневматическим оружием. Фото: sledcom.ru

В Кирсе двое мужчин в помещении одного из магазинов угрожали подросткам пневматическими пистолетами. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

В ходе расследования выяснилось, что 25 марта в районе 21 часа двое мужчин 40 и 45 лет в состоянии алкогольного опьянения зашли в магазин. Они подошли к подросткам 16 и 17 лет и угрожая пневматическим оружием, вывели их на улицу. После чего скрылись в неизвестном направлении. Потерпевшие восприняли действия подозреваемых совершенно серьезно.

Сотрудники Верхнекамского следственного отдела СУ СК провели все необходимые мероприятия и в кротчайшие сроки установили личности и местонахождение подозреваемых. В отношении них возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В настоящее время ранее судимый 45-летний мужчина заключен под стражу, а его 40-летний «напарник» находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.