В Кирове лишенный прав водитель Mercedes-Benz стал виновником ДТП

На улице Горького Mercedes-Benz врезался в Hyundai Solaris. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове, 27 марта в четвертом часу утра у дома № 18 на улице Горького произошло ДТП с участием двух иномарок. В результате один из водителей пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 31-летний лишенный прав водитель Mercedes-Benz выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль Hyundai Solaris . После чего наехал на дорожное ограждение и знак. В результате происшествия 38-летнего водителя Hyundai Solaris пришлось госпитализировать.

Напомним, что с 26 по 28 марта на территории Кировской области произошло 5 ДТП, в которых 10 человек получили травмы.