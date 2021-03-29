В 23 районах Кировской области заболеваемость туберкулезом выше среднего уровня

Основным методом раннего выявления туберкулеза среди взрослого населения остается флюорографическое обследование. Фото: Алексей ФОКИН

В 2020 года в Кировской области 216 человек заболели туберкулезом. По данным регионального Роспотребнадзора, данное инфекционное заболевание в основном распространено среди жителей сельской местности. Так, уровень заболеваемости выше среднего в 23 районах области.

- Наиболее высокая заболеваемость отмечается в Тужинском, Мурашинском, Кильмезском, Шабалинском, Унинском, Куменском, Сунском, Верхошижемском районах области, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Динамика заболеваемости туберкулезом в Кировской области за 2009-2020 гг. Фото: 43.rospotrebnadzor.ru

Кроме того, в Кировской области чаще туберкулезом заболевают мужчины. В 2020 году их доля составила 66,2%, а женщин 33,8%. Основная масса больных туберкулезом - люди в возрасте от 20 до 59 лет (163 человека, 75,5%).