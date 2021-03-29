Роспотребнадзор по Кировской области: калорийность блюд в образовательных учреждениях на 3,5 % ниже нормы

В Кировской области сотрудники Роспотребнадзора выявили ряд нарушений в организации питания образовательных учреждений. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники Роспотребнадзора по Кировской области за первый квартал 2021 года провели 86 контрольных санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях. Они проверили качество питьевой воды, готовых блюд, продуктов питания и продовольственного сырья. Об этом рассказали в ведомстве.

По результатам лабораторных исследований 1,6 % готовых блюд не соответствовали микробиологическим показателям. На пищеблоках доля неудовлетворительных проб смывов составила 1,8 %. Готовые блюда по калорийности и объему оказались ниже нормы на 3,5 %.

Отметим, что самые частые нарушения связаны с условиями хранения и соблюдения сроков годности продуктов и сырья. Кроме того, в этот список вошли приготовление блюд не по указанной технологии, нарушение правил мытья посуды и санитарно– противоэпидемического режима на пищеблоке, а также неправильная маркировка инвентаря или ее отсутствие.

По всем случаям в отношении виновных лиц составлены протоколы об административном правонарушении.