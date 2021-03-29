В Верхнекамском районе пьяный водитель устроил ДТП с тремя пострадавшими

Volkswagen Polo врезался во встречную «Ниву». Фото: vk.com/gibdd43

В лобовом столкновении в Верхнекамском районе пострадали три человека. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В пятницу, 26 марта, на 8 км автодороги Кирс - Рудничный - Кай - Южаки - Стрелково произошло столкновение двух легковушек. По предварительной информации, 37-летний пьяный водитель Volkswagen Polo врезался во встречную «Ниву».

- В результате происшествия три человека получили травмы: 37-летний водитель и 32-летний пассажир автомобиля Volkswagen, - сообщили в ГИБДД. - Кроме того, госпитализация потребовалась 35-летней женщине-воителю автомобиля ВАЗ.

С 26 по 28 марта на территории Кировской области произошло 5 ДТП, в которых 10 человек получили травмы.