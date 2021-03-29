Погода в Кирове с 29 марта по 2 апреля: переменная облачность и дождь со снегом

С каждым днем становится теплее, но снег будет таять еще долго. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове наконец устанавливается весенняя погода: со среды столбики термометра не будут опускаться ниже нуля даже ночью.

В понедельник, 29 марта, утром еще будет прохладно - минус 7 градусов. А вот днем воздух уже прогреется до плюс 7. В течение дня осадков не ожидается, и сквозь облака будет проглядывать солнышко. Западный ветер будет не сильным. Несмотря на довольно комфортную погоду, метеозависимым людям стоит внимательнее отнестись к своему здоровью: синоптики прогнозируют высокое атмосферное давление - до 765 мм рт. ст. и слабую геомагнитную бурю.

Во вторник, 30 марта, погода почти не изменится. Правда, солнца должно быть больше. Ветер сменит направление на юго-западное и усилится - до 6 м/с. Температура воздуха в течение дня будет от +3 до +5 градусов. Атмосферное давление начнет падать.

В среду, 31 марта, столбик термометра уже не будет опускаться ниже нуля. Но ожидаются осадки – преимущественно дождь, хотя утром еще возможен и мокрый снег. Порывы ветра могут достигать 14 м/с. Атмосферное давление упадет до 740 мм рт. ст.

На четверг, 1 апреля, осадки синоптики не прогнозируют. Но небо будет пасмурным в течение всего дня. Атмосферное давление по-прежнему будет ниже нормы.

В последний день рабочей недели, 2 апреля, несмотря на плюсовую температуру, возможен дождь со снегом. Будет пасмурно и почти безветренно. Но атмосферное давление упадет до 738 мм рт. ст.