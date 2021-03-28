«Кусается и всячески показывает свое желание вернуться на свободу»: волонтеры спасли от гибели серую ворону

После курса лечения птица полностью восстановилась. Фото: vk.com/savebirds43

Сотрудники центра реабилитации животных «Большое гнездо» спасли от гибели птицу, которую нашли в февральские морозы в сугробе на одной из улиц Кирова. Волонтеры рассказали, что ворону обнаружил молодой человек, который был проездом в Кирове.

- Птицу он оставил в подъезде, а нам перевел финансовую помощь на ее лечение, поделились сотрудники центра реабилитации животных.

Оказалось, что изнеможенная птица подхватила бактериальную инфекцию. После курса лечения она полностью восстановилась.

- Сейчас наша красотка чувствует себя намного лучше, кусается и всячески показывает свое желание вернуться на свободу, - рассказали сотрудники центра «Большое гнездо».