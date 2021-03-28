В Кировской области разыскивают Чучалина

Любую информацию о мужчине волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

В Кировской области разыскивают 44-летнего уроженца пгт. Кильмезь. Алексей Чучалин пропал 28 марта 2021 года. С тех пор информации о его местонахождении нет.

По данным поисково-спасательного центра «Лиза Алерт», Алексей Владимирович последний раз выходил на связь в воскресенье, 28 марта. Близкие мужчины обратились в полицию и к поисковикам, предоставив ориентировку на пропавшего.

Приметы мужчины:

• Рост - 185 см;

• Телосложение - нормальное;

• Волосы - темно-русые;

• Глаза - серые.

В момент исчезновения был одет в черную куртку, брюки, шапку и сапоги.

Любую информацию о мужчине волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.