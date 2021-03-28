Статистика по COVID-19 в Кировской области: в регионе выявлено 94 новых случая заражения

За прошедшие сутки лабораториями региона выполнено 2482 исследования на COVID-19. Фото: Алиса ТИТКО

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 28 марта.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 94 новых случая заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 168 заболевших.

На стационарном лечении сейчас находятся 1749 жителей области, у 1448 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 1302 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 301 пациента диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 90 пациентов, 13 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Число смертельных случаев от коронавируса в Кировской области выросло до 321. Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2658 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2482 исследования на COVID-19.