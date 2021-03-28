«Горэлектросеть» опубликовала график отключения электричества в Кирове на 29 марта

Большинство зданий, в которых пройдут отключения, расположены в Нововятске. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В понедельник, 29 марта, несколько десятков домов в областном центре останутся без света. Электроэнергия пропадет из-за плановых работ на электрических подстанциях в нескольких районах города. Это нужно для того, чтобы не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем, сообщили в АО «Горэлектросеть».

Ремонтные работы планируют провести в рабочее время. Горожане останутся без света на срок от одного до восьми часов. Большинство зданий, в которых пройдут отключения, расположены в Нововятске по улице Советской. Не забудьте заранее зарядить свои гаджеты.

График отключения электричества в Кирове на понедельник, 29 марта 2021 года:

График отключения электричества в Кирове на понедельник, 29 марта 2021 года.

Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977.