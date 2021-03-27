Лжецелительница, обманувшая на 160 тысяч рублей пенсионерку из Татарстана, скрывается в Котельниче

«Ясновидящяя»,обманувшая пенсионерку из Татарстана на 160 тысяч рублей, скрывается в Котельниче. Фото: https://16.xn--b1aew.xn--p1ai/.

В Татарстане, в деревне Нижнее Озеро, 35-летняя женщина обманула 80-летнию пенсионерку на 160 тысяч рублей. Она пришла к ней домой и представилась «ясновидящей». Об этом сообщили в пресс-службе МВД Республики Татарстан.

Лжецелительница сказала, что на пожилую женщину наложена порча и предложила ее снять. За это она попросила отдать ей все имеющиеся сбережения. После «исцеления» она упаковала денежные средства в бумагу, запретив трогать их несколько дней для достижения максимального эффекта. Через пару дней потерпевшая проверила сверток, в котором ничего не оказалось.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс следственных мероприятий. Они установили личность подозреваемой и ее место нахождения. По их информации, «ясновидящая» скрывается в городе Котельнич Кировской области. Полицейские из республики Татарстан уже выехали в наш регион для ее задержания.