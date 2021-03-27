В микрорайоне Радужный демонтируют водонапорную башню

В микрорайоне Радужный снесут нерабочую водонапорную башню. Фото АНДРЕАССЕН Наталия.

В микрорайоне Радужный водонапорная башня уже долгое время не используется и пришла в ветхое состояние. В связи с этим в МУП «Водоканал» решили снести данное сооружение. Об этом сообщили в муниципальном унитарном предприятии.

Отметим, что работы пройдут с 25 марта по 30 апреля. Их выполнит подрядная организация ООО «Проектно-строительная компания «Технология».

На это время движение по улице Конституции в районе дома № 5 будет ограничено. Кроме того, прилегающая к башне территория будет огорожена. Все это необходимо для безопасности горожан.