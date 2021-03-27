В Кирове могут убрать два маршрутных автобуса - № 51 и 88

В Кирове два автобуса могут заменить троллейбусы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове два автобусных маршрута - № 51 и № 88 могут перестать перевозить жителей города. По словам перевозчиков, это связано с тем, что их маршруты практически полностью схожи с троллейбусными. Об этом сообщил гендиректор АО «АТП» Денис Пырлог.

Предполагается, что их смогут заменить троллейбусы № 5, 8 и 14. Они более вместительные и экологичные. Кроме того, «АТП» предлагает объединить маршруты троллейбусов № 4 и № 7. Соответствующее предложение направят на рассмотрение в администрацию города.