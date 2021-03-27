Статистика по COVID-19 в Кировской области: за сутки от коронавируса скончался еще один житель региона

В реанимации находятся 93 пациента, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 27 марта.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 93 новых случая заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 290 заболевших.

На стационарном лечении сейчас находятся 1709 жителей области, у 1415 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 1300 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 294 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 93 пациента, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2649 пациента. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2427 исследований на COVID-19.