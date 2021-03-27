В Кирове специалисты Росприроднадзора проверят краску рисунка на реке Вятке

Специалисты Росприроднадзора проверят качество краски рисунка на реке Вятке. Фото: https://43.mchs.gov.ru/.

В пятницу, 26 марта, в управление Росприроднадзора по Кировской области поступило обращение с просьбой проверить на безопасность краску рисунка на реке Вятке. Странное изображение появилось в районе старого моста и вызвало опасение у местных жителей. Информация о нем появилась в соцсетях. Об этом сообщили в главном Управлении МЧС России по Кировской области.

Сотрудники Росприроднадзора во время совместного патрулирования реки Вятки с инспекторами центра ГИМС взяли пробы со снежного покрова рисунка на анализ. Они проверят состав красящего вещества на наличие вредных веществ. По результатам исследований будет дана оценка степени причиненному водоему вреда.