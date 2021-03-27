Погода в Кировской области на 27 и 28 марта: солнечно и легкий ветер

Эти выходные ожидаются ясными и солнечными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода постепенно приобретает весеннее настроение: снег сходит с дорог, образуя ручьи. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз на наступившие выходные с помощью сервиса rp5.ru.

В субботу, 27 марта, температура в течение дня будет колебаться от + 1 до + 3 градусов. Осадков не ожидается. В первой половине дня пасмурно. С 12 часов небо прояснится и выглянет солнышко. Сильного ветра не предвидится. Его скорость будет незначительной и составит 3-4 м/с. Атмосферное давление пониженное – 750 мм ртутного столба.

В воскресенье, 28 марта, с утра ожидается легкий морозец до -6 градусов. С обеда столбик термометра поднимется до + 3 градусов. Весь день прогнозируют ясным и солнечным. Ветер будет практически незаметный 1-2 м/с. Атмосферное давление поднимется до 757 мм ртутного столба и приблизится к норме.