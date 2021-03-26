В Кировской области планируют установить пять автоматических пунктов весогабаритного контроля

Пункты весогабаритного контроля позволят снизить нагрузку на областную сеть дорог. Фото: Дмитрий КОЗУРОВ

В 2021 году в Кировской области планируют оборудовать два комплекса автоматических пунктов весогабаритного контроля, в 2022 году еще три АПВК. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Комплексы планируют разместить на дорогах с большим потоком грузоперевозок. А именно:

- Киров - Малмыж - Вятские Поляны;

- Киров - Советск - Яранск;

- Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской Республики.

По задумке региональных властей, пункты весогабаритного контроля позволят снизить нагрузку на областную сеть дорог, а значит и продлить срок службы. Отметим, что все работы запланированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».