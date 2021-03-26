На восьми участках кировских улиц выполнили ямочный ремонт

В ближайшее время работы будут выполнены еще на пяти улицах города. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжается ямочный ремонт. По информации горадминистрации, сегодня, 26 марта, работы провели на восьми участках.

Ими стали улицы Карла Маркса (от Комсомольской до Преображенской), Герцена (от Октябрьского проспекта до улицы Горького), Комсомольская, Ульяновская, Дзержинского и Луганский проезд. Кроме того, без внимания не остались старый мост, а также круговая развязка на улице Проезжей.

В ближайшие дни ямочный ремонт запланирован на улицах Некрасова, Береговой, Пермской, Энтузиастов и Ленина (в Лянгасово).

Кировчанам напоминают, что о наличии ям и выбоин на дорогах они и сами могут сообщить куда следует. А именно в управление дорожной и парковой инфраструктуры (номер 222-160) или в эту группу. Учитывая то, что по весне с наших дорог вместе со снегом обычно тает и асфальт, заявок должно быть немало.