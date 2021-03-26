В Кирове раздавили очередную партию санкционных яблок

В результате сотрудники изъяли 1,28 тонны яблок, которые впоследствии были уничтожены. Фото: rshn43.ru

В Кировской области оштрафуют предпринимателя, который торговал санкционными фруктами на территории региона, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора.

В пятницу, 26 марта, специалисты ведомства на плодоовощной базе в Кирове обнаружили яблоки, на которых отсутствовала маркировка и присутствовали следы сорванных этикеток.

- На продукцию отсутствовали фитосанитарные документы, а также документы, подтверждающие происхождение и качество растительного груза, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

В результате сотрудники изъяли 1,28 тонны яблок, которые впоследствии были раздавлены. Юридическое лицо будет привлечено к административной ответственности по ст. 10.3 КоАП РФ.