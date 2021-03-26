В Кирово-Чепецком районе предприятие оштрафовали на 200 тысяч рублей за загрязнение реки

В Пасегово канализационно-насосную станцию оштрафовали на 200 тыс. рублей за загрязнение реки. Фото: Евгения КОРОБКОВА

В декабре 2020 года в селе Пасегово сотрудники министерства охраны окружающей среды Кировской области зафиксировали факт загрязнения реки Чахловицы. Сброс производственных сточных вод произошел с местной канализационно-насосной станции. Об этом рассказали в пресс-центре правительства региона.

Специалисты проанализировали взятые пробы воды и выявили превышение предельно-допустимой концентрации аммонийного азота и сухого остатка.

В результате руководитель канализационно-насосной станции привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (Нарушение водоохранного режима на водных объектах). Организации выписали штраф в размере 201 тысячи рублей.

Добавим, что на сегодняшний день сброс сточных вод в Чахловицу с территории станции прекращен.