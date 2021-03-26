В Кировскую область привезли еще 7100 доз вакцины от COVID-19

Всего в регион поступило уже порядка 57 тысяч доз препарата «Спутник V». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировскую область привезли очередную партию вакцины от коронавируса. В пятницу, 26 марта, в регион поступило 7100 доз препарата «Спутник V». В ближайшее время они будут распределены по пунктам вакцинации.

По данным правительства Кировской области, всего в наш регион поступило уже порядка 57 тысяч доз препарата «Спутник V». Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 40978 человек, а первым компонентом привито 48 тысяч жителей области.

- В рамках прививочной кампании в регионе сформировано 111 прививочных пунктов, в том числе 39 мобильных, - сообщил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов. - Они действуют во всех муниципальных образованиях области.

Напомним, что записаться на вакцинацию можно по единому номеру «122», а также на порталах Госуслуг и «Электронной регистратуры».