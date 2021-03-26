Подрядчику пришлось прибраться: вывести мусор с детской площадки заставила прокуратура

Выявить нарушения удалось в ходе проверки прокуратуры, которая была организована после жалоб жителей в социальных сетях. Фото: epp.genproc.gov.ru

После капитального ремонта крыши подрядчик оставил мусор на детской площадке вблизи дома № 4 по улице Красноармейской в Кирове. Выявить нарушения удалось в ходе проверки прокуратуры, которая была организована после жалоб жителей в социальных сетях.

- Выявленные нарушения закона наносят вред окружающей среде, природному ландшафту и целостности экологической системы, создают угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В итоге прокурор Первомайского района города Кирова внес руководителю подрядной организации представление. В настоящее время мусор вывезен с детской площадки, а виновные лица привлечены к административной ответственности.