Влажную уборку в многоквартирных домах должны проводить ежедневно

Управляющие компании с 1 марта 2021 года должны проводить ежедневную влажную уборку в подъездах многоквартирных домов. Фото: Иван ВИСЛОВ

С 1 марта 2021 года по требованиям нового СанПиН 2.1.3684-21 управляющие компании должны проводить ежедневную влажную уборку в подъездах многоквартирных домов. Госжилинспекция по Кировской области уже дала соответствующее распоряжение всем УК. Об этом сообщили в пресс-центре правительства региона.

Отметим, что если собственники жилья в договоре домоуправления установят иной график проведения влажной уборки, то управляющая компания не будет привлечена к ответственности за несоблюдение нового СанПиН.

Кроме того, в данном подзаконном нормативно-правовом акте закреплены требования к оборудованию для уборки твердых коммунальных отходов, порядку их вывоза, а также качеству и безопасности питьевой воды.