Статистика по COVID-19 в Кировской области: за сутки от коронавируса скончался еще один житель региона

В реанимации находятся 94 пациента, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 26 марта.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 92 новых случая заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 227 заболевших. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе составляет 319 (+1) человек.

На стационарном лечении сейчас находятся 1765 жителей области, у 1452 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 1325 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 313 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 94 пациента, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2704 пациента. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2597 исследований на COVID-19.