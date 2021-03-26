Бывший глава Кичминского сельского поселения пойдет под суд

Уголовное дело c утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед судом предстанет бывший глава Кичминского сельского поселения Советского района Кировской области, обвиняемый в превышении должностных полномочий и получении взятки, сообщили в СК РФ по Кировской области.

По версии следствия, бывший глава поселения будучи на своем посту, выдал незаконное разрешение на рубку 20 сосен. Муниципалитету причинен ущерб в сумме более 270 тысяч рублей.

Еще один эпизод - это получение взятки в 2019-2020 годах в сумме 60 тысяч рублей. За это подозреваемый выдал разрешение на рубку 135 сосен. Тем самым, муниципальному образованию был причинен ущерб более чем на 1,7 миллиона рублей, а это особо крупный размер.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело c утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.