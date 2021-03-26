27 марта в Кирове пройдут «сплошные проверки» автомобилистов

Особое внимание полицейские будут уделять пригородным дорогам и въездам-выездам из Кирова. Фото: Алексей ФОКИН

В выходные дни кировских автомобилистов ждут «сплошные проверки». Рейды пройдут в субботу, 27 марта, в Октябрьском районе. На улицы города выйдут сотрудники Госавтоинспекции совместно с активистами движения «Ночной патруль» и представителями добровольных дружин. Главная цель мероприятия - выявить водителей, которые решили сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Особое внимание полицейские будут уделять пригородным дорогам и въездам-выездам из Кирова. ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.