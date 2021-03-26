В Кирове начали сносить заброшенные здания на территории КВАТУ

В Кирове на территории КВАТУ снесут 9 заброшенных зданий. Фото: kirovreg.ru.

В Кирове на территории бывшего военного городка снесут 9 из 24 располагающихся там заброшенных объектов. Земля, на которой они находятся, очень удачно расположена. Об этом сообщили в пресс-центре правительства Кировской области.

Заказчиком выступило областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства». Завершить снос «ненужных» сооружений планируют в два этапа. Первый из них должны завершить к началу апреля текущего года.

Отметим, что работы проведут внутри помещений. Это позволит сохранить чистоту прилегающей территории. Ее площадь составляет более 24 га.

Как пояснили в региональном министерстве строительства, земельный участок полностью окружен застройкой. Это осложняет его использование для других целей.

После сноса девяти зданий специалисты изучат оставшиеся объекты и решат, какие из них разумно сохранить, а какие снести.