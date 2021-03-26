Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 марта 2021 10:29

Кировчанам приходится выкидывать мусор с риском для жизни

Прокуратура через суд обязала администрацию города устранить нарушения
Андрей Сергеев
КомментироватьОставить комментарий

Расположение площадок накопления твердых коммунальных отходов по улицам Московской, Дзержинского, Воровского, Казанской, Некрасова не обеспечивает безопасность граждан. Фото: epp.genproc.gov.ru

Прокуратура через суд обязала администрацию города Кирова устранить нарушения и привести контейнерные площадки для мусора в соответствие с требованиями закона, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Дело в том, что площадки по улицам Московской, Дзержинского, Воровского, Казанской и Некрасова находятся слишком близко к дороге и кировчане вынуждены выходить на проезжую часть, чтобы выбросить мусор. В свою очередь, данный факт нарушает законодательство о безопасности дорожного движения, а также подвергает жизнь и здоровье горожан опасности.

Рассмотрев исковое заявление с требованием устранить нарушения, Первомайский районный суд города Кирова признал их законными и обоснованными. Однако администрация попыталась оспорить решение ввыше стоящей инстанции.

- Определением Судебной коллегии по гражданским делам Кировского областного суда апелляционная жалоба администрации обоснованно отклонена, решение суда первой инстанции оставлено в законной силе, - сообщили в прокуратуре.