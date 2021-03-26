Кировчанам приходится выкидывать мусор с риском для жизни

Расположение площадок накопления твердых коммунальных отходов по улицам Московской, Дзержинского, Воровского, Казанской, Некрасова не обеспечивает безопасность граждан. Фото: epp.genproc.gov.ru

Прокуратура через суд обязала администрацию города Кирова устранить нарушения и привести контейнерные площадки для мусора в соответствие с требованиями закона, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Дело в том, что площадки по улицам Московской, Дзержинского, Воровского, Казанской и Некрасова находятся слишком близко к дороге и кировчане вынуждены выходить на проезжую часть, чтобы выбросить мусор. В свою очередь, данный факт нарушает законодательство о безопасности дорожного движения, а также подвергает жизнь и здоровье горожан опасности.

Рассмотрев исковое заявление с требованием устранить нарушения, Первомайский районный суд города Кирова признал их законными и обоснованными. Однако администрация попыталась оспорить решение ввыше стоящей инстанции.

- Определением Судебной коллегии по гражданским делам Кировского областного суда апелляционная жалоба администрации обоснованно отклонена, решение суда первой инстанции оставлено в законной силе, - сообщили в прокуратуре.