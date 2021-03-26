В Уржуме сбили 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора

Авария произошла напротив дома №78 на улице Гоголя. Фото: vk.com/gibdd43

В Уржуме под колесами отечественной легковушки пострадал ребенок. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В четверг днем, 25 марта, напротив дома №78 на улице Гоголя произошла автомобильная авария с участием пешехода. По предварительной информации, 30-летний водитель LADA Largus сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате происшествия 14-летняя девочка-пешеход получила травмы, - сообщили в ГИБДД. - Госпитализация ей не понадобилась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло одно ДТП, в котором один человек получил травмы.