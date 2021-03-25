Кировчанин из ревности избил сожительницу табуретом

Сейчас буйный кировчанин находится в СИЗО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове мужчина жестоко избил свою сожительницу. Мужчину задержали и заключили под стражу. Информацию сообщает областное УМВД.

Как выяснилось, мужчина набросился на несчастную на почве ревности. В запале он схватил табурет и именно им избил свою сожительницу. У женщины впоследствии зафиксировали множественные травмы, в том числе переломы ребер. Ее срочно госпитализировали, а нападавшего задержали.

Ревнивцем оказался 45-летний ранее судимый кировчанин. Сейчас на него заведено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Для мужчины потребовали заключения в СИЗО на время расследования, и суд пошел навстречу. Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Кировчанину грозит до десяти лет лишения свободы - максимальное наказание по данной статье.