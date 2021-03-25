Сотрудники Росгвардии задержали кировчанина-домушника

В Кирове росгвардейцы поймали вора-домушнка. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове росгвардейцы задержали 19-летнего местного жителя, подозреваемого в краже из квартиры на улице Коммунистической цепочки и музыкальной колонки. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Кировской области.

Выяснилось, что ориентировку сотрудники ведомства получили от оперативного дежурного отдела полиции. Во дворе дома на улице Заводской они заметили схожего по приметам мужчину и задержали его.

Как оказалось, раннее уже судимый кировчанин сдал украденную цепочку и музыкальную колонку в ломбард. Молодого человека доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.