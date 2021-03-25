В Кирове пенсионер сохранил миллион рублей благодаря полицейскому

Кировчанин чуть не перевел 1 млн рублей мошенникам. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кировской области в последнее время резко возросло число случаев дистанционного мошенничества. Чаще других жертвами злоумышленников становятся пожилые люди. Об этом сообщили в управлении МВД России по Кировской области.

На днях в одном из магазинов Кирова сотрудник полиции заметил, как пенсионер стоял у банкомата с крупной суммой наличных. Это показалось полицейскому подозрительным. Он подошел к пожилому мужчине, чтобы подтвердить или опровергнуть свои опасения.

Кировчанин рассказал о том, что ему позвонил незнакомец с московского номера и представился сотрудником банка. После чего поинтересовался переводил ли его собеседник кому-либо деньги. Получив отрицательный ответ злоумышленник убедил пенсионера в том, что тот стал жертвой мошенников и попросил его как можно скорее перевести все деньги на безопасный счет.

Доверчивый мужчина поверил лжесотруднику банка и решил последовать совету. Полицейский объяснил, что это очередной вид мошенничества. Благодаря его своевременному вмешательству пенсионеру удалось сохранить 1 млн рублей.

Представители МВД в очередной раз просят граждан не переводить свои деньги незнакомым лицам. А в случае опасения за сохранность своих сбережений незамедлительно обращаться в ближайшие отделения банка или звонить по номеру телефона службы поддержки клиентов.