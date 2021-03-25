Кировчанин украл у 10-летней девочки сумку с телефоном

Мужчина, не скрываясь, забрал сумку девочки при ней же и ушел. Фото: pixabay.com

В Кирове мужчина украл сумку у 10-летней девочки. В полицию обратились родители ребенка, и вскоре наглеца задержали. Информацию сообщает областное УМВД.

Инцидент произошел на улице Егоровской около 12 часов дня. Девочка оставила сумку с телефоном на скамейке и играла со своей подругой. Легкую добычу заметил проходивший мимо мужчина. Абсолютно не скрываясь, он преспокойно взял сумку и ушел с ней, не слушая просьбы школьницы вернуть ее вещь.

Родители девочки обратились в полицию, и вскоре мужчину задержали. Наглым похитителем оказался 35-летний кировчанин. Телефон у него изъяли, судьба сумки неизвестна. На мужчину завели уголовное дело за грабеж.