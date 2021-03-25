В Кирове «долгострой» на улице Маклина планируют сдать во II квартале 2021 года

В Кирове долгострой» на улице Маклина сдадут во II квартале 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До пандемии коронавируса в Кировской области регулярно проводились очные встречи между застройщиками и сотрудниками регионального министерства строительства. Но в последнее время из-за вынужденных ограничений они прекратились. Однако 24 марта состоялась встреча с инвестором, который стал участником долевого строительства дома на улице Маклина, 60а. Об этом сообщили в пресс-центре правительства региона.

Благодаря участию инвестора 16-этажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой планируют сдать во II квартале 2021 года. Застройщиком выступила строительная компания ООО «Техкомсервис».

Сейчас к дому уже проведены коммуникации и установлен тепловой узел. Осталось завершить остекление балконов, запустить лифт и выполнить благоустройство придомовой территории. Подключить отопление планируется в апреле,

Напомним, что на сегодняшний день в Кировской области в едином реестре проблемных объектов числятся 36 зданий. Решение по каждому из них принимается индивидуально. Для удобства граждан создана специальная информационно-справочная система «Достроим вместе». Здесь каждый желающий может узнать о состоянии всех объектов. Зеленым цветом отображены дома, которые уже достроены и сданы, cерым - еще не завершенные.