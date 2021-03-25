В Кировской области незаконно вырубили лес на 130 тысяч рублей

Неизвестные вырубали деревья в Кирсинском лесничестве. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кировская прокуратура взыскала с «Вятского фанерного комбината» более 130 тысяч рублей. Именно такой ущерб компания нанесла лесному фонду РФ. Подробности сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как выяснилось, проверку фирмы провели после информации о незаконной рубке древесины в Кирсинском лесничестве. По данным прокуратуры, инцидент произошел из-за того, что арендатор участка не контролировал его должным образом. Поскольку виновных не удалось установить, виновным объявили компанию. Ведомство направило в суд иск, чтобы обязать фанерный комбинат выплатить компенсацию за причиненный лесному фонду ущерб.

Требование признали законным, и всю сумму, в которую оценили вырубленный лес, взыскали с арендатора. Компания перечислила компенсацию в муниципальный бюджет.