Жительницу Яранского района осудили на 8 лет за убийство мужа

Суд приговорил женщину, которая убила своего мужа в Яранском районе, к 8 годам лишения свободы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Яранском районе 24 октября 2020 года в одном из домов деревни Бараново 49-летняя женщина убила своего мужа. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

В ходе расследования выяснилось, что супруги играли в карты и распивали алкоголь. После того, как мужчина проиграл, он разозлился и ударил подозреваемую. В ответ на это, женщина схватила нож и пырнула мужа в живот. На место происшествия прибыла скорая помощь, но спасти 52-летнего мужчину врачам не удалось. По дороге в больницу он скончался.

Выяснилось, что между супругами и раньше часто возникали ссоры. Свою вину женщина признала.

Следователи межрайонного отдела СУ СК Яранского района собрали достаточное количество доказательств для завершения расследования. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы колонии общего режима.