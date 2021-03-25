Кировчанин может сесть пожизненно за сбыт наркотиков в особо крупном размере

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове поймали закладчика наркотиков с поличным в особо крупном размере. Сейчас расследование уголовного дела уже завершено. Информацию сообщает Кировский ЛО МВД на транспорте.

41-летнего кировчанина поймали еще в ноябре 2020 года. При досмотре личных вещей у мужчины обнаружились 12 свертков с неким порошкообразным веществом внутри. Экспертиза позже подтвердила, что это именно наркотик. Общая масса превысила пять грамм.

Позже выяснилось, что кировчанин забирал мелкооптовые партии наркотиков из тайников, а после фасовал, хранил и делал новые «закладки» - уже для горожан. В его доме полиция нашла весы и два контейнера с пакетами, в которых обнаружилось то же наркотическое вещество. Общий вес превысил один килограмм.

На кировчанина завели уголовное дело за производство, сбыт или пересылку наркотиков. Максимальное наказание по данной статье - пожизненное лишение свободы. Сейчас расследование уголовного дела завершено, а материалы направили в суд.