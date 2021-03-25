Статистика по COVID-19 в Кировской области: за сутки выздоровели почти 300 заболевших

За минувшие сутки коронавирусом заразились 93 кировчанина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 25 марта.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 93 новых случая заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 293 заболевших. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе составляет 318 (+1) человек.

На стационарном лечении сейчас находятся 1725 жителей области, у 1438 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 1311 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 287 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 93 пациентов, 18 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2726 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2220 исследований на COVID-19.