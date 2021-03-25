Суд вынес приговор 18-летнему водителю, который стал виновником смертельного ДТП в Кирово-Чепецке

Авария произошла 4 октября 2020 года на проспекте Кирова. Фото: epp.genproc.gov.ru

Кирово-Чепецкий районный суд закончил рассматривать уголовное дело в отношении 18-лентнего чепчанина, который стал виновником смертельного ДТП. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области. В начале октября 2020 года он ехал за рулем Hundai Getz и на проспекте Кирова сбил насмерть переходившего дорогу по пешеходному переходу 17-летнего юношу.

В результате суд признал 18-летнего молодого человека виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ - «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2,5 года. Кроме того, удовлетворено требование о взыскании морального вреда в размере 700 тысяч рублей.

Известно, что отбывать наказание виновник ДТП будет в колонии поселения. Отметим, что приговор суда еще не вступил в законную силу.