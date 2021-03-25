В одном из домов Кирова на многодетную семью в любой момент может обрушиться крыша

На многодетную семью из Кирова в любой момент может рухнуть крыша. Фото: onf.ru.

В Кирове в жилом доме на Суворовском проезде, 11 в любой момент может обрушиться крыша. В одной из двух квартир проживает многодетная семья. Об этом сообщили активисты ОНФ.

Выяснилось, что последний ремонт дома проводился 25 лет назад. Тогда жильцы за свой счет купили шифер и уложили его на крышу. С годами из-за постоянных протечек она прохудилась. Кроме того, с внешней стороны здания обвалилась кирпичная кладка несущей стены. Однако аварийным дом так и не признали.

Отметим, что по словам жильцов, за последние 10 лет сменилось уже больше 5 управляющих компаний. Но ни одна из них дом не ремонтировала. С 1 марта 2021 года здание обслуживает нововятская УК. Квитанций от нее пока не приходило.

Глава семейства вынужден сам очищать крышу от снега, чтобы она не обвалилась. За помощью мужчина обратился к активистам ОНФ. Они направили соответствующее обращение в прокуратуру и администрацию Кирова.

- Мы уже обратились в контролирующие органы, поскольку находится в этом доме небезопасно. Возможно, землю, на которой находится объект можно будет включить в программу комплексного освоения территорий, тогда прописанных здесь людей получится переселить в благоустроенное жилье за счет внебюджетных средств, а эти старые дома снести, - рассказал член регионального штаба ОНФ Дмитрий Сергеев.