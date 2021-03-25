Кировчанку оставили без пособия из-за отсутствия жилья

Кировчанке назначили пособие по безработице, однако выплаты вскоре прекратились. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирове безработной женщине прекратили выплачивать пособие из-за отсутствия жилья. В ситуации пришлось разбираться прокуратуре. Информацию сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проверку в кировском Центре занятости населения провели как раз после этого обращения. Как выяснилось, горожанка не солгала. Ее признали безработной и назначили выплату пособия. Однако через некоторое время кировчанке перестали приходить деньги. Отсутствие дотаций Центр обосновал тем, что у женщины нет ни жилья, ни временной регистрации. Однако это не является законным основанием.

Кировский прокурор подал в суд иск с требованием заставить организацию выплатить горожанке пособие за три месяца, который удовлетворили. Ответчик не согласился с таким заявлением и выдвинул апелляцию. Однако судебная коллегия оставила прежнее решение в силе.