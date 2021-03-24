Чепчанин угнал «пазик», пока его водитель обедал

Водитель оставил автобус на автовокзале, а вернувшись, обнаружил, что транспорт пропал. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Кирово-Чепецке мужчина угнал пассажирский автобус - спасибо, что без людей в салоне. Лихача быстро нашли и доставили в полицию. Информацию сообщает областное УМВД.

Сообщение поступило от представителей автотранспортного предприятия 21 марта. Мол, у них угнали «пазик». Водитель, оставив машину на автовокзале, решил отойти перекусить и по легкомыслию оставил ключи в салоне. Этим и воспользовался некий чепчанин. Бог весть, чем он руководствовался, однако водитель, вернувшись, свой автобус на месте не обнаружил...

«Пазик» обнаружился неподалеку от места пропажи - видимо, угонщику быстро надоело кататься. Проехав около четырех километров, чепецкий Шумахер влетел на автобусе в сугроб, вылез и скрылся на своих двоих. Правда, бегал он недолго - совсем скоро его разыскала полиция.

Угонщиком оказался 35-летний мужчина. Сейчас на него заведено уголовное дело за «неправомерное завладение транспортом без цели хищения». Максимальное наказание по этой статье - до пяти лет лишения свободы. Хотя, скорее всего, чепчанин отделается штрафом за свои покатушки.